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رياضة

3 عوامل تصعب انضمام الشحات للأهلي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
بات حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي والمنتخب المصري، بعيدًا عن الانضمام للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بسبب 3 عوامل.

أولها أنه يتقاضي هناك 900 ألف دولار سنويًا، وهو مبلغ لن يمنحه له الأهلي نهائيًا، والثاني هو استقرار أسرة اللاعب بالكامل في الإمارات، حيث التحق شقيقه بعمل مع الإقامة الفاخرة التي يوفرها له العين، والسبب الثالث هو المقابل المادي المطلوب من قبل العين والذي لن يقل عن ثلاثة ملايين دولار للاستغناء عن الشحات.

فيما يعود الفريق الأول للتدريبات عصر اليوم مباشرة دون راحة استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن فعاليات مسابقة الدورى، ويسبق المران فحص طبي لأحمد فتحي لتحديد موقفه من العودة للتدريبات من عدمه.
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