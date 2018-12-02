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تعليم

سميح ساويرس: جيت بموتوسيكل عشان ألحق افتتاح مقر الطلاب الوافدين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
اعتذر سميح ساويرس، رجل الأعمال، عن تأخره على فعاليات افتتاح مقر الإدارة المركزية لشئون الوافدين قائلا: "جيت بموتوسيكل علشان ألحق فعاليات الافتتاح".

وأضاف ساويرس، في كلمته، بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والنقل: "إننا جميعا استفدنا من هذه الدولة، ويجب خدمة البلد للشعور بأحقيتنا في العيش داخل هذه الدولة، التي استفدنا منها جميعا".

وأوضح أنه يجب على كل رجال الأعمال، الذين حققت أرباحا ومكاسب داخل هذه الدولة، أن يساهموا في خدمة وتطوير مؤسسات الدولة، فذلك حقها علينا جميعا.
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