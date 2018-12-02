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مرأة

ضعي النشا على شعرك لمدة 15 دقيقة ولاحظي ماذا سيحدث

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
لمياء الياسبن
هل تريدين فرد الشعر والحصول على شعر ناعم كالحرير إليك بمكونات طبيعية لفرد الشعر المجعد تقدمه خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد".

المكونات:
خمس ملاعق كبيرة من النشا.
ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو الخاص بك، واتركيه يجف وقومي بتقسيم الشعر إلى 6 أقسام، ثم ضعي النشا على الشعر بالتساوي، واتركيه لمدة خمس دقائق قومي بتمشيط الشعر قبل وضع زيت جوز الهند، واتركيهم لمدة 15 دقيقة واغسلي الشعر بالماء الفاتر أكثر من مرة؛ لإزالة باقي الخليط.
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