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مرأة

أسرع 3 حيل لإطالة الرموش بسرعة لا تتوقعينها

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
لمياء الياسبن
هل تريدين رموشا أكثر كثافة لإضفاء لمسة أكثر أنوثة لعينيك، إليكِ أسرع 3 وصفات للعناية بالرموش تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد".

- وصفة البصل: عن طريق غلي بصلة متوسطة الحجم في كوب من زيت الزيتون، ثم تصفية الخليط ووضعه في زجاجة، مع دهن المزيج على الرموش، ثلاث مرات يوميًا.

- زيت الخروع: قومي بوساطة فرشاة الأسنان بدهن الرموش مرتين يوميًا. وتعتبر هذه الوصفة سحرية لإطالة الرموش، إذ تأتى بنتائج سريعة خلال أسبوعين.

- اللبن: أحضري قطعة قطن معقمة واجعليها دائرية الشكل، ثم اغمسي القطنة في القليل من اللبن البارد، انتظري القطنة حتى تمتص اللبن، ثم مرريها على رموشك.
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