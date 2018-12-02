أسرع 3 حيل لإطالة الرموش بسرعة لا تتوقعينها

هل تريدين رموشا أكثر كثافة لإضفاء لمسة أكثر أنوثة لعينيك، إليكِ أسرع 3 وصفات للعناية بالرموش تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد".



- وصفة البصل: عن طريق غلي بصلة متوسطة الحجم في كوب من زيت الزيتون، ثم تصفية الخليط ووضعه في زجاجة، مع دهن المزيج على الرموش، ثلاث مرات يوميًا.



- زيت الخروع: قومي بوساطة فرشاة الأسنان بدهن الرموش مرتين يوميًا. وتعتبر هذه الوصفة سحرية لإطالة الرموش، إذ تأتى بنتائج سريعة خلال أسبوعين.



- اللبن: أحضري قطعة قطن معقمة واجعليها دائرية الشكل، ثم اغمسي القطنة في القليل من اللبن البارد، انتظري القطنة حتى تمتص اللبن، ثم مرريها على رموشك.