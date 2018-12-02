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برلمان

برلماني يطلق مبادرة بصحة وعافية لتطوير القطاع الطبي بملوي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:11 م
النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
أيمن رياض
أطلق النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوى، مبادرة تحت عنوان “أهالي ملوي بصحة وعافية”، وذلك بهدف تطوير القطاع الصحي بملوي.

ونوه غلاب إلى أنه عقد اجتماعا موسعا في مستشفى ملوي العام، لمناقشة جميع مشكلاتها الصحية ووضع حلول لها، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمختصين بالقطاع الصحي، والمجتمع المدني.

وأشار إلي أنه تم إعداد ملف شامل بجميع مشكلات مستشفى ملوي العام بالتعاون مع فريق من الشباب، وبعد قيامه بجولة تفقدية للمستشفي، لرصد معوقات التطوير، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في ملوي لا يحتمل التأخير، وأن تلك الاجتماعات ستتكرر كل ثلاثة أشهر، لمراقبة ما تم تنفيذه بشكل حاسم، في ضوء المبادرة التي أكد أنها لن تتوقف إلا بعد حل جميع مشكلات القطاع الصحي بالدائرة.
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