التجمع يشيد بنفي الحكومة وجود نية لخصخصة المجمعات الاستهلاكية

صرح نبيل زكى المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أن الحزب تلقي بارتياح شديد نفي مجلس الوزراء نية الحكومة لخصخصة المجمعات الاستهلاكية التعاونية التي يبلغ عددها ٣٤٠٠ مجمع وترك أمر إدارتها للقطاع الخاص، والتخلص من العاملين بها.



وأكد زكى فى بيان صحفى له أن نفي الحكومة يعني رفضها لرفع يد الدولة عن التحكم في الأسعار بالإبقاء علي الملكية العامة لتلك المجمعات التي يستفيد من خدماتها المتنوعة محدودي الدخل والفقراء وهم أغلبية المواطنين في مصر.



كما أشار المتحدث الرسمى بإسم حزب التجمع إلى أن الإقدام على إجراءات خصخصة وبيع المجمعات الاستهلاكية يفتقد إلى رؤية تضع بعيني الاعتبار، قضية العدالة الاجتماعية في قرارات الدولة وسياساتها.

