ياسمين الخطيب لـ صدى البلد: بيهاجموني بسبب حلاوتي

قالت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب إنها لا تفهم سر الهجوم الدائم عليها على مواقع التواصل.



وأوضحت خلال استضافتها بـ"صدى البلد"، أن حلاوتها قد تكون السبب في تعرضها للهجوم.



وتابعت: "البعض يهتم بشكلي دون أن يقرأ لي، والصورة الذهنية المنطبعة عني أني ست حلوة، وعندما يقال إني مرشحة للجنة فنية، يحدث لهم بالتعبير الشعبي تربنة".



وأردفت: "أننا في مجتمع يفضل وضع الناس في قوالب، المرأة الجميلة لازم تكون غبية، والذكية يجب أن تكون معقدة، وهكذا، وهذا غير صحيح على الإطلاق".