المصريين الأحرار يهنئ الإمارات العربية بعيدها الوطني

هنأ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بعيدها الوطني الـ 47.



ووجه الحزب، التهنئة إلى السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، كما أرسل برقية تهنئة لسفارة دولة الإمارات بهذه المناسبة.



وقال حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إننا نهنئ الإمارات بعيدها الوطني، متمنين لها الرخاء والتقدم دائما.



وأكد رأفت، أن العلاقات المصرية الإماراتية في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية وذلك يرجع للسياسات الحكيمة لقيادات البلدين الشقيقين.



واختتم رئيس لجنة الشئون العربية بالمصريين الأحرار، داعيا أن يحفظ الله البلدين وتظل العلاقات الوطيدة والتاريخية على الأصعدة فإنها علاقة استثنائية وإستراتيجية.