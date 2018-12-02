نائب: تصنيع الشمندورات بداية جيدة لتطوير النقل النهري

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بقرار تصنيع 500 شمندورة كمرحلة أولى، لاستخدامها كمساعدات ملاحية في المجرى الملاحي لنهر النيل، ولضمان انتظام حركة العائمات داخل نهر النيل، مشيرا إلى أهمية الخطوة في تطوير المجرى الملاحي بنهر النيل وفروعه، ورفع مساهمته في نقل البضائع والركاب نهريًا.



وأكد زين الدين فى بيان صحفى، أن الاهتمام بالمجرى الملاحي لنهر النيل سيساعد على تخفيف العبء عن طرق النقل الأخرى، وتخفيف التكدس بالشوارع، وحل مشاكل النقل على الطرق وتقليل تكاليفه، والحد من الحوادث وخفض التلوث، إضافة إلى خفض أسعار السلع، وهو ما يحقق الاستخدام الأمثل لنهر النيل وفروعه وربطه بحركة التجارة الخارجية، وبما يتماشى مع مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وطالب النائب بضرورة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطهير والتكريك المسبق بالمجرى الملاحى لنهر النيل قبل بدء السدة الشتوية، بما يضمن انتظام الحركة الملاحية على الوجه الأكمل.



وأكد أن تطوير النقل النهرى يستدعي توفير موانئ ومرافق نهرية لنقل البضائع والأشخاص، وتفعيل نظام المراقبة، وتدريب العمالة، وتعميق المجرى الملاحى لنهر النيل، وتشغيل أعمال الإنارة على جانبى المجرى الملاحى، والاستفادة من المراسى الخاصة بالمراكب السياحية واستغلالها كموانئ وتزويدها بمحطات صرف صحى، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تملك وتشغيل الوحدات النهرية، مع الاهتمام بتوفير كافة معايير السلامة والأمان داخل قطاع النقل النهري.