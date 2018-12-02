مواطنة تستغيث بوزيرة الصحة لعلاجها من مرض داء الفيل

استغاثت الحاجة انتصار، أحد سكان قرية بنى منصور مركز أولاد صقر، بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمساعدتها فى علاج مرض داء الفيل والغدة الدرقية.





وقالت فى رسالتها من خلال شكاوى "صدى البلد": أنا أعانى من مرض داء الفيل منذ 15 عامًا وتكاليف العلاج لا أقدر على تحملها، زوجى متوف ولدّى ابن وحيد 16 عاماً هو من يتكفل بعلاجي ولكن دخله لا يكفينا ولا يكفى علاجى، فكل ما أتمناه علاجى من ذلك المرض اللعين لكي أعيش مثل باقى البشر وأفرح بنجلى الوحيد مثل باقى الأمهات.



