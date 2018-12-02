تشريح جثة ربة منزل عثر عليها منتحرة داخل منزلها بطنطا

أمرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم بتشريح جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، عثر عليها منتحرة بايشارب علقته بباب مسكنها.





كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على ربة منزل بدائرة ثان طنطا منتحرة بمشنقة أعدتها بإيشارب حريمي فلقيت مصرعها.





على الفور تحركت الاجهزة الامنية برئاسة الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا وبعمل التحريات تبين أنها ربة منزل تدعى هالة 30 عاما، دخلت في ظروف نفسية بسبب خلافات زوجيه بسبب مبالغ مالية ادت للتخلص من حياتها بإقامة مشنقة بواسطة إيشارب حريمي ولقيت مصرعها في الحال.



