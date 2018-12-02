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رياضة

لاعبو الأهلي المصابون يواصلون برنامجهم التأهيلي اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يستكمل لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي «المصابون» برنامجهم التأهيلي اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية أمس.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الأحد بعد خوض مباراة بتروجت أمس، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري العام.

وتضم قائمة المصابين كلًا من أجايي الذي يعاني من قطع في الرباط الداخلي للركبة وعلي معلول الذي يعاني من المزق في العضلة الضامة، أيضا محمد الشناوي الذي يعاني من نفس الإصابة، بجانب أحمد فتحي الذي يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية وصلاح محسن الذي تعرض مؤخرًا للإصابة بمزق عضلي.
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