لاعبو الأهلي المصابون يواصلون برنامجهم التأهيلي اليوم

يستكمل لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي «المصابون» برنامجهم التأهيلي اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية أمس.





ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الأحد بعد خوض مباراة بتروجت أمس، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار منافسات الدوري العام.



