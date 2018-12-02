مصطفى بكري يعلن عن إفلاس قناة الجزيرة

الله انا أشفق علي حال قناة الجزيره ، لقد أفلست ولم يعد أمامها إلي إعادة إنتاج الأحداث وفقا لأجندتها ، لاتسألني عن المهنيه ولا الأخلاق ،تفبرك حديث لماكرون وهو يقف مع الأمير محمد بن سالمان ، تقول أن الأمير محمد تم إزاحته جانبا في صورة القاده المشاركين في قمة الأرجنتين لمجرد — مصطفى بكري (@BakryMP) December 2, 2018

هاجم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قناة الجزيرة القطرية.وكتب بكري، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الله انا أشفق علي حال قناة الجزيرة، لقد أفلست ولم يعد أمامها إلي إعادة إنتاج الأحداث وفقا لأجندتها، لا تسألني عن المهنية ولا الأخلاق".وأضاف: "تفبرك حديث لماكرون وهو يقف مع الأمير محمد بن سالمان ، تقول أن الأمير محمد تم إزاحته جانبا في صورة القادة المشاركين في قمة الأرجنتين لمجرد أن الأمير وقف في الصف الثالث وبالقرب من بوتين"، متابعا: "تنسي أن هناك بروتوكول يضع الحكام أولا رغم أنه في مكان متقدم، تفبرك وتوظف المعلومات علي طريقتها ، تختلق الأكاذيب والروايات المغلوطه ، الحقد أعمي قلوبهم ويتمنون إنهيار المملكة بين لحظة وأخري ".وتابع: "ولكن خاب ظنهم فقد اجتمع الأمير مع بوتين والرئيس الفرنسي والصيني ورئيسة وزراء بريطانيا وعدد آخر من القادة، فماذا تنتظرون، حقا إذا لم تستح فأفعل ما شئت".