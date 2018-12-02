مصطفى بكري يعلن عن إفلاس قناة الجزيرة

هاجم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قناة الجزيرة القطرية.
وكتب بكري، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الله انا أشفق علي حال قناة الجزيرة، لقد أفلست ولم يعد أمامها إلي إعادة إنتاج الأحداث وفقا لأجندتها، لا تسألني عن المهنية ولا الأخلاق".
وأضاف: "تفبرك حديث لماكرون وهو يقف مع الأمير محمد بن سالمان ، تقول أن الأمير محمد تم إزاحته جانبا في صورة القادة المشاركين في قمة الأرجنتين لمجرد أن الأمير وقف في الصف الثالث وبالقرب من بوتين"، متابعا: "تنسي أن هناك بروتوكول يضع الحكام أولا رغم أنه في مكان متقدم، تفبرك وتوظف المعلومات علي طريقتها ، تختلق الأكاذيب والروايات المغلوطه ، الحقد أعمي قلوبهم ويتمنون إنهيار المملكة بين لحظة وأخري ".
وتابع: "ولكن خاب ظنهم فقد اجتمع الأمير مع بوتين والرئيس الفرنسي والصيني ورئيسة وزراء بريطانيا وعدد آخر من القادة، فماذا تنتظرون، حقا إذا لم تستح فأفعل ما شئت".
وكتب بكري، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الله انا أشفق علي حال قناة الجزيرة، لقد أفلست ولم يعد أمامها إلي إعادة إنتاج الأحداث وفقا لأجندتها، لا تسألني عن المهنية ولا الأخلاق".
وأضاف: "تفبرك حديث لماكرون وهو يقف مع الأمير محمد بن سالمان ، تقول أن الأمير محمد تم إزاحته جانبا في صورة القادة المشاركين في قمة الأرجنتين لمجرد أن الأمير وقف في الصف الثالث وبالقرب من بوتين"، متابعا: "تنسي أن هناك بروتوكول يضع الحكام أولا رغم أنه في مكان متقدم، تفبرك وتوظف المعلومات علي طريقتها ، تختلق الأكاذيب والروايات المغلوطه ، الحقد أعمي قلوبهم ويتمنون إنهيار المملكة بين لحظة وأخري ".
وتابع: "ولكن خاب ظنهم فقد اجتمع الأمير مع بوتين والرئيس الفرنسي والصيني ورئيسة وزراء بريطانيا وعدد آخر من القادة، فماذا تنتظرون، حقا إذا لم تستح فأفعل ما شئت".
الله انا أشفق علي حال قناة الجزيره ، لقد أفلست ولم يعد أمامها إلي إعادة إنتاج الأحداث وفقا لأجندتها ، لاتسألني عن المهنيه ولا الأخلاق ،تفبرك حديث لماكرون وهو يقف مع الأمير محمد بن سالمان ، تقول أن الأمير محمد تم إزاحته جانبا في صورة القاده المشاركين في قمة الأرجنتين لمجرد— مصطفى بكري (@BakryMP) December 2, 2018