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أخبار البلد

مصطفى بكري يعلن عن إفلاس قناة الجزيرة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:12 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
منار نور
هاجم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قناة الجزيرة القطرية.

وكتب بكري، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "الله انا أشفق علي حال قناة الجزيرة، لقد أفلست ولم يعد أمامها إلي إعادة إنتاج الأحداث وفقا لأجندتها، لا تسألني عن المهنية ولا الأخلاق".

وأضاف: "تفبرك حديث لماكرون وهو يقف مع الأمير محمد بن سالمان ، تقول أن الأمير محمد تم إزاحته جانبا في صورة القادة المشاركين في قمة الأرجنتين لمجرد أن الأمير وقف في الصف الثالث وبالقرب من بوتين"، متابعا: "تنسي أن هناك بروتوكول يضع الحكام أولا رغم أنه في مكان متقدم، تفبرك وتوظف المعلومات علي طريقتها ، تختلق الأكاذيب والروايات المغلوطه ، الحقد أعمي قلوبهم ويتمنون إنهيار المملكة بين لحظة وأخري ".

وتابع: "ولكن خاب ظنهم فقد اجتمع الأمير مع بوتين والرئيس الفرنسي والصيني ورئيسة وزراء بريطانيا وعدد آخر من القادة، فماذا تنتظرون، حقا إذا لم تستح فأفعل ما شئت".
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