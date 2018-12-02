مستشفى المسالك الجامعي بأسيوط يجري 31 عملية زراعة كلى بنجاح 100% خلال 3 سنوات

نظّم مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط اليوم الأحد، ورشة عمل بالتعاون مع قسم المسالك البولية بجامعة مارتن لوثر الألمانية، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هشام مختار حمودة مدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى والدكتور باولو فورنارا استاذ ورئيس قسم المسالك البولية بجامعة مارتن لوثر الألمانية والدكتور نصر الدين محمد عبدالعال بجامعة مارتن لوثر الألمانية وأعضاء هيئة التدريس بأقسام المسالك البولية والكلى والباطنة والتخدير.





وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن سعادته بحضور الدكتور باولو فورنارا إلى جامعة أسيوط وذلك فى إطار البرنامج العلمي المشترك بين جامعة أسيوط وجامعة مارتن لوثر الألمانية، مؤكدًا ان هذا التعاون كان له أبلغ الأثر فى تواصل برنامج زراعة الكلى بأسيوط والذي أثمر عن نجاح كل عمليات زرع الكلى وذلك يمثل إضافة جديدة لسلسلة الإنجازات التي تقدمها المستشفيات الجامعية والتي أسهمت فى الارتقاء بالخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها بكل تخصصاتها، متمنيًا لفريق زرع الكلى بأسيوط المزيد من التقدم والنجاح.





واستعرض الدكتور هشام مختار أهم إنجازات برنامج زرع الكلى فى مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى والذى نجح فى إجراء 31 حالة زرع كلى منذ إطلاق البرنامج عام 2015 وحتى عام 2018 وذلك بنسب نجاح وصلت إلى 100% وذلك بفضل ما تملكه المستشفى من انجازات طبية وأجهزة متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة وعلى قدر عال من الكفاءة والمهارة والذين تلقوا تدريبات مكثفة من كبار الأساتذة والمتخصصين العالميين فى مجال زراعة الكلى بالتعاون مع جامعة مارتن لوثر الألمانية، موضحًا أن الورشة تضمنت زرع كلى للحالة رقم 32 وذلك بالبث الحي من داخل غرفة العمليات من أجل تعظيم الاستفادة ونقل الخبرات الطبية لشباب الأطباء.





وأضاف الدكتور هشام مختار، أنه تم إجراء بعض عمليات التطوير والإحلال والتجديد بقسم العمليات بمستشفى جراحة الكلى والتي شملت إدخال نظام الكبسولات واستخدام مواد مضادة للبكتريا والعدوى على طراز طبي متقدم يتواكب مع الأنظمة المتبعة بغرف العمليات فى المستشفيات العالمية المتقدمة ويتوافق مع فوانيين لجنة زرع الأعضاء وذلك بفضل دعم إدارة الجامعة السابقة والحالية.





وأشاد الدكتور باولو فورنارا بالمستوى الطبي والتقني لفريق زراعة الكلى بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط بكل كوادره الطبية المميزة، معربًا عن خالص شكره لدعوة جامعة أسيوط له للمشاركة فى وقائع الورشة الأولى لزراعة الكلى، متمنيًا تحقيق المزيد من التعاون بين الجامعتين فى مجال زراعة الكلى.



