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خبير عسكري: معرض أيديكس يبعث برسائل من مصر للعالم.. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:21 م
صدى البلد
التوك شو
قال اللواء طيار محمد صلاح ، الخبير العسكري ، إن مصر بلد لها تاريخ عريق في إنتاج وتصنيع السلاح والمدافع منذ عهد محمد على،لافتًا إلى أنها كانت لديها ترسانة بحرية كبيرة تصنع من خلالها سفن لصالح الدول الأجنبية.

أوضح "صلاح" خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " بفضائية "dmc " ، اليوم الأحد ،أن إنتاج السلاح في العالم يتطور كل ساعة تقنيا وتكنولوجيا ولهذا السبب سعت مصر بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات ووزارة الدفاع لإقامة هذا المعرض " إيديكس " على أراضيها من أجل إعطاء دفعة قوية لصناعة السلاح في مصر و ثقل مصر في العالم العسكري وأمنيا.

وتابع :"هناك 373 وفد مشارك في ثلاث قاعات كبري وحضور 41 دولة و3 دول عربية"، مشيرا إلى أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس " يعد فرصة لعرض أسلحة ومعدات مصر و من أجل الإطلاع على إنتاج الآخر وفي بعض الأحيان المشاركة في الإنتاج وتعطي مصر فرصة للربحية و بيع منتجاتها .

وأضاف أن قيمة تنظيم مثل هذا المعرض في مصر يعطي رسالة للعالم أن مصر قادرة على الإنتاج ومواكبة التطور العالمي فيما يخص التسليح وقدرتها على وضع قدم مع الدول المصنعة للسلاح في العالم .
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