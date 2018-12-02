مدافع ريال مدريد: سنقاتل لحصد جميع الألقاب هذا الموسم

أكد سيرجيو ريجيلون مدافع فريق مدريد الإسباني، قدرة فريقه على المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية هذا الموسم.



وقال ريجيلون في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"ة الإسبانية، الموسم لا يزال طويلًا، نحن ريال مدريد، وقادرون على حصد جميع الألقاب هذا الموسم".



وأضاف:" قدمنا مباراة جيدة أمام فالنسيا، ونجحنا في حصد الثلاث نقاط".



وكان ريال مدريد فاز على فالنسيا أمس السبت، بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ،14، في بطولة الدوري الإسباني.



يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول تريب الدوري الإسباني، برصيد 23 نقطة.

