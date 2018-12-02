اتفاقية توأمة بين الجيزة وفلوريدا في مجالات الطاقة والسياحة.. صور

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكارلوس إنثيسو محافظ فلوريدا بجمهورية اوروجواى الشرقية، اتفاقية توأمة وتعاون بين المحافظتين لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون وتنمية وتطوير وتعزيز العلاقات بين الدولتين.





وقال المحافظ فى كلمة له ان الاتفاقية تمت من أجل تعميق أوجه التعاون بين مصر وأورجواى فى شتى المجالات والتعاون الفنى فى مجالات الإنتاج والتجارة والزراعة وإعادة التشجير والتعليم والثقافة والصحة والسياحة والرياضة.





اكد المحافظ على الاستفادة من الخبرات الأورجوانية فى مجالات الطاقة الشمسية وإدارة المخلفات ودعم التعاون الاقتصادى، حيث أطلع المحافظ على عدد من المشروعات الهادفة التى تتم فى محافظة فلوريدا وتساهم فى الاستفادة من المخلفات مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق نموذج مصغر من تلك المشروعات كتجربة فى مناطق محددة لدراسة مدى إمكانية تنفيذها فى أكثر من منطقة.





ومنح المحافظ درع محافظة الجيزة إلى محافظ فلوريدا، وذلك فى حضور انريكى ريبيرو سفير دولة أوروجواى وممثلين فى مجالات المجازر والألبان والأغنام والماشية بدولة أوروجواى.





وأشار راشد أنه تم تنظيم جولة سياحية للوفد الأوروجوانى بعدد من المناطق السياحية والأثرية للاطلاع على حضارة مصر الفرعونية وفى إطار سعى محافظة فلوريدا الى دعم الملف السياحى بمصر وتنظيم رحلات سياحية لمواطنى أوروجواى للمزارات السياحية بمصر.



