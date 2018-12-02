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ديني

حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن قيام جزء من الليل أو كله، إحدى أفضل الطاعات والأعمال تقربا إلى الله تعالى، ولكن يتساءل الكثيرون حول أنسب وقت لأداء ركعات قيام الليل.

وأضاف جمعة، فى إجابته على سؤال « هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء؟»، أنه يجوز قيام الليل عقب صلاة العشاء مباشرة، إذ تبدأ الصلاة عقب صلاة العشاء وحتى ما قبل صلاة الفجر، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن تؤدى الصلاة في الثلث الأخير من الليل لأنه وقت بركة.

وتابع: أن من يريد أن يصلى قيام الليل بعد العشاء فيجوز ولا حرج فى ذلك.
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