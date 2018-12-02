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حوادث

تقرير المفوضين يعلق دعوى منع ظهور رئيس الزمالك في الفضائيات

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
كتب محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى، استبعاد الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، التى طالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس نادى الزمالك الحالى، من رول الجلسة لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.

وقال عباس فى دعواه، التى حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، إن رئيس نادى الزمالك اعتاد الظهور فى القنوات الفضائية كضيف، للتحاور فى الكثير من البرامج، وأنه فى تلك البرامج يوجّه السباب له دون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر محاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة".
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