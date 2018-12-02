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رياضة

الأهلى يتخلص من لعنة نوفمبر ويعود للانتصارات في ديسمبر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:28 م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عمرو الحلوانى
يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح على موعد مع السعادة خلال شهر ديسمبر الجارى، بعد البداية الجيدة التى حققها أمس وفوزه على بتروجت بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الإسبوع التاسع لمنافسات الدورى الممتاز .

وسادت حالة كبيرة من الارتياح لدى جماهير الأهلى بعد العودة مجددا إلى تحقيق النتائج الجيدة والسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح بعد مسلسل النتائج السلبية التى تلقاها الفريق فى الأونة الأخيرة .

وعانى الأهلى بقوة خلال شهر نوفمبر الماضى والذى شهد أسوأ نتائج الأهلى على الإطلاق وإن كانت فى تاريخه بعد فقد لقب دورى أبطال أفريقيا لموسم 2018 بعد هزيمته أمام الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، ثم توديع منافسات البطولة العربية "كأس زايد" بعد التعادل أمام الوصل الإماراتى بملعب زعبيل بهدف لكل منهما.

بالإضافة إلى الهزيمة الأخيرة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، ولم يأت سوء شهر نوفمبر على الأهلى من حيث النتائج فقط، بل امتد الأمر إلى حدوث عاصفة من الغضب الجماهيرى تجاه مجلس إدارة النادى بسبب المستوى الذى بات عليه فريق الكرة نتيجة عدم تقديم أى تدعيمات قوية فى الفترة الأخيرة.

وامتد الأمر إلى وجود مطالب جماهيرية بضرورة إحداث تغيير جذرى فى الفريق برحيل عدد كبير من اللاعبين والتعاقد مع مجموعة من الصفقات المدوية القادرة على صناعة الفارق مع الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل العودة مجددا إلى منصات التتويج والمنافسة على كل الألقاب.
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