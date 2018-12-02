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اقتصاد

سحر نصر: المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق عمل واحد بقيادة رئيس الوزراء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:29 م
علياء فوزى و محمد يحيى
عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا لها اليوم الأحد،بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال النائب كريم درويش، رئيس اللجنة، إنه خلال لقاءات اللجنة مع الوفود الأجنبية يتم تناول وبحث الاستثمار واتفاقيات التعاون الدولى، مشيدا بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر، وهو ما أشادت به تقارير المؤسسات الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب طارق الخولى، عضو اللجنة، أن اللجنة تعمل خلال لقاءاتها وزياراتها الخارجية على الترويج لمناخ الاستثمار خارج مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية فى ظل وجود الكثير من اتفاقيات التعاون الدولى، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

ونوهت الوزيرة، إلى أن دور الوزارة الرئيسي يتمثل في تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن كل وزارة مسؤولة عن الولاية على الاراضى التابعة لها وفق ما حدده قانون الاستثمار والذى أقره مجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، وجود تنسيق كامل بين الوزارة وكافة الوزارات خاصة المجموعة الاقتصادية التى تعمل كفريق عمل واحد بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موضحة أن هناك تعاون مع وزارة الاسكان فى مشروعات الصرف الصحى والاسكان الاجتماعى، وتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى دعم المدارس اليابانية، وتعاون مع وزارة الصحة فى دعم الوحدات الصحية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤسسات الدولية، اشادت من خلال تقاريرها بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فمثلا التقرير الذى اصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (اونكتاد)، أن مصر تظل الوجهة الأولى في أفريقيا في النصف الأول من عام 2018م، حيث ارتفعت إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي بها إلى 24 % مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، وفى تقرير التنافسية العالمية الذي اعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي، ارتفع ترتيب مصر بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، وفى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تقدمت مصر 8 مراكز.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية استطاعت تفعيل التوقيع الالكترونى بمركز خدمات المستثمرين، والقيام بتسهيل اجراءات تأسيس الشركات لتنتهى فى ساعات قليلة بالمركز، مشيرة إلى أن ممثلين عن كافة الوزارات والجهات متواجدين فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمر.

وأشارت الوزيرة،إلى أن المؤسسات الدولية تساهم فى دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار فى مشروعات مثل مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.
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