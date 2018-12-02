شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي يحييان حفل رأس السنة في القاهرة

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بصحبة الفنان التونسي صابر الرباعي، حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على ضفاف النيل تحت رعاية إحدى شركات السياحة المصرية.



وتقدم شيرين خلال الحفل أغنيات ألبومها الجديد "نساي" الذي طرح شهر أكتوبر الماضي وحقق نجاحا كبيرًا.



وسيتم بناء ديكور خاص على سطح مياه نيل القاهرة الساحر في مكان الحفل، يستوعب أكثر من ثلاثة آلاف مدعو، مع عمل بروجيكتور بحجم واجهة فندق المريديان القديم، لعرض فعاليات الحدث الضخم لحظة بلحظة، ليتابعه الجمهور في محيط مكان الحفل.



