في عيد ميلادها الـ37.. كيف رد جاستين تمبرليك على خيانة بريتني سبيرز

ولدت النجمة العالمية بريتني سبيرز في الثاني من شهر ديسمبر، حيث يصادف اليوم عيد ميلادها الـ37، فهي من النجمات العالميات التي بدأن مشوارهن الفني مبكرًا عندما شاركت في مسلسل الأطفال الشهير Mickey Mouse club.



ولكن مرت سبيرز بأيام صعبة وذاقت فيها مرارًا وتغيرت ملامحها بسبب الحزن مما دفعها لحلق شعرها بسبب الاكتئاب الذي أصابها بعد طلاقها من زوجها كيفين فيدرلين.



وخلال هذه الفترة العصيبة اقبلت سبيرز على إدمان المخدرات والكحول وخضعت لعلاج نفسي بعدها.



ومن أشهر وقائع سبيرز الشخصية هو اتهام حبيبها السابق المغني الأمريكي جاستين تيمبرليك لها بالخيانة، وقدم فيديو كليب Cry Me a River وحكى خلاله عما تعرض له من خيانة على يدها حيث استعان بموديل تشبه بريتني كثيرا في الملامح.