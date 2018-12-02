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أخبار العالم

مودي وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية على هامش قمة العشرين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى التجاري والترابط بين الشعبين، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة العشرين في العاصمة الأرجنيتينة "بوينس آيرس".

وأعرب مودي - في تدوينة كتبها على "تويتر" حسبما ذكر موقع قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم، الأحد، - عن سعادته البالغة بقاء ماكرون قائلا: "لقد قمنا بمناقشات واسعة فيما يتعلق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وفرنسا، خاصة على المستويين التجاري والشعبي".

وأضافت القناة أن الزعيمين بحثا أيضًا المواقف المشتركة في مكافحة تمويل الإرهابيين والتعاون في مجال الأمن البحري والطاقة المتجددة وإجراء الإصلاحات في المؤسسات الدولية.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية روفيش كومار أن اللقاء الذي عقد بين مودي وماكرون أمس كان "لقاءً مثمرًا".
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