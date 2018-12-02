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أخبار البلد

شكري يترأس وفد مصر في أعمال اللجنة المصرية - الكويتية المشتركة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
أ ش أ
يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، غدا، الاثنين، إلى الكويت، حيث يترأس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية - الكويتية المشتركة، والتي تستغرق ثلاثة أيام، برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم، الأحد، بأن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة في جميع المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبيّن الشقيقيّن، منوهًا بأنه تم عقد أعمال الدورة الماضية للجنة المشتركة في القاهرة عام 2016.

وأضاف المُتحدث أنه من المُقرر أن يتم التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلًا عن تعزيز التشاور، وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى نحو يرسخ من أواصر التكاتف، والعمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تُعقد على مدار اليوم وغدا على مستوى كبار المسئولين، تمهيدًا لعقد الاجتماع الوزاري للّجنة على مستوى وزيريّ خارجية البلدين يوم الثلاثاء المقبل.
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