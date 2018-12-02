ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:59 م
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا
شروق إبراهيم
حظى حفل زفاف نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، باهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بشكل كبير، وذلك لما سبقه من تحضيرات مكثفة وعشق الكثيرين لثنائية بريانكا وجوناس.

أما عن تفاصيل إطلالتها، فقد ارتدت بريانكا حلقا ماسيا من ماركة Van Cleef & Arpels يقدر ثمنه بحوالي 79 ألف دولار أمريكي ومكون من 6 أقراط ماسية أهدتها إليها والدة نيك جوناس قبل أيام من حفل الزفاف.

وارتدت بريانكا فستانا من الطراز الهندي من تصميم الماركة العالمية المفضلة لها Ralph Lauren، حيث التزم جوناس بطراز الملابس الهندي بسبب إقامة حفل الزفاف في مدينة جودبور بالهند.

ومن المقرر أن تقام اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، حفلتان على هامش احتفالات العرس الأهم في 2018 بمدينتي مومباي ودلهي.
تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور
تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس الأسبق حسني مبارك يتخلف عن شهادته في قضية اقتحام الحدود

ماكرون يحرج مراسل الجزيرة بعد سؤال عن ولي العهد السعودي.. فيديو

رسميا.. إدانة نتنياهو وزوجته بتهمة الرشوة والاحتيال

ماكرون يعقد اجتماعا طارئا في الإليزيه وسط توقعات بإعلان حالة الطوارئ

محمد يوسف يكشف مصيره مع الأهلي خلال الفترة القادمة

الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن التحقيق مع عصام الحضري

حكم تقبيل الميت بعد تكفينه

عصام عبدالفتاح يحسم مصير إدارة محمود البنا لقاءات الزمالك

رفض دعوى بطلان عدم اعتماد عمومية الزمالك

ماذا يعني إقامة أول قداس صلاة للأقباط في السعودية؟

شاهد.. انطلاق الأتوبيس الذكي في شوارع مصر

إخلاء سبيل مدرس التنمر بدمياط وتأجيل النطق بالحكم لـ 23 ديسمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

أشرف صبحي يلتقي 300 من شباب المحافظات الحدودية ويعد بتلبية مطالبهم

محافظ الأقصر ونائبه يخضعون للكشف في مبادرة 100 مليون صحة.. صور

قناة السويس تنجح في تثبيت كوبري الشط بالسويس.. صور

فيديو

عبد المحسن سلامة: مركز التدريب يستهدف تطوير آليات الصحفيين
لحظة وصول ولي العهد السعودي إلى موريتانيا.. فيديو
ياسمين الخطيب ترد على شائعة زواجها السري من المخرج خالد يوسف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: وضع مدونة تتعامل بها الصحافة والإعلام مع قضايا الطفل
بث مباشر.. ماكرون يصل مناطق الاحتجاجات في باريس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟