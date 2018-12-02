تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

حظى حفل زفاف نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس، باهتمام وسائل الإعلام الأجنبية بشكل كبير، وذلك لما سبقه من تحضيرات مكثفة وعشق الكثيرين لثنائية بريانكا وجوناس.



أما عن تفاصيل إطلالتها، فقد ارتدت بريانكا حلقا ماسيا من ماركة Van Cleef & Arpels يقدر ثمنه بحوالي 79 ألف دولار أمريكي ومكون من 6 أقراط ماسية أهدتها إليها والدة نيك جوناس قبل أيام من حفل الزفاف.



وارتدت بريانكا فستانا من الطراز الهندي من تصميم الماركة العالمية المفضلة لها Ralph Lauren، حيث التزم جوناس بطراز الملابس الهندي بسبب إقامة حفل الزفاف في مدينة جودبور بالهند.



ومن المقرر أن تقام اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، حفلتان على هامش احتفالات العرس الأهم في 2018 بمدينتي مومباي ودلهي.

