عودة بوفون لحراسة مرمى أسوان أمام ديروط

عاد رضا السيد "بوفون" حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان إلى صفوف الفريق بعد إيقافه مباراة لتعرضه للطرد في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري القسم الثاني.



كان رضا، تعرض للطرد في لقاء الفيوم بالجولة العاشرة بعد حصوله على إنذارين، وغاب عن لقاء الفريق الماضي أمام النصر للتعدين، وتم معاقبته من الجهاز بخصم 3 آلاف جنيه من مستحقاته المالية.



وتمثل عودة الحارس الشهير بـ "بوفون" اضافة قوية لحراس المرمي قبل مواجهة ديروط في الجولة الثانية عشر، بينما يستمر غياب الثلاثي أحمد حسين، وأحمد فراج، بسبب الرباط الصليبي، وأحمد الأمور بسبب جراحة الغضروف، ويتم تجهيز الظهير الأيسر شريف أشرف للحاق بالمباراة.



جدير بالذكر ان فريق أسوان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 23 نقطة.