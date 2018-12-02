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خبيرعلاقات دولية: أمريكا حاولت نزع سلاح كوريا الشمالية بأقل الخسائر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
توك شو
كشف أيمن سمير، الخبير في العلاقات الدولية، أن السعي المتواصل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لعقد جلسات تواصل مع كوريا الشمالية، هدفه محاولة الضغط على الصين، فكما تم نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، تم تجريد الصين من أهم أوراقها في أقصى شرق العالم.

وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية " extra news" ،اليوم الأحد ، أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن استراتجيته للأمن القومي الأمريكي في عام 2018 ووضع خطة متعددة المسارات لمحاصرة الصين أبرزها، محاولة إضعاف الاقتصاد الصيني.

وتابع الخبير في العلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت نزع السلاح من كوريا الشمالية بأقل الخسائر، موضحا أن الرئيس كوريا الشمالية يتمتع بالشجاعة والهدوء والسياسة والدبلوماسية ولدية إرادة واضحة للتخلص من السلاح النووي لكن بمقابل ضمانات حقيقية.
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