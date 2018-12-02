الملا: قطاع البترول معنى بدعم كافة جهود تطوير الصناعة

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال المؤتمر الثانى للتميز فى عمليات البحث والاستكشاف تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصرى الذى نظمته إيجيبت أويلآند جاز وبحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر.

ويهدف المؤتمر الذى يستمر فعالياته لمدة 3 أيام إلى دعم زيادة الوعى تجاه أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتسليط الضوء على التقدم في أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وتوفير منصة لتبادل الأفكار التي تساعد على زيادة الإنتاج وخفض التكاليف وإبراز التقنيات والتطبيقات الفعالة من حيث التكلفة في عمليات البحث والإنتاج وتعزيز الفرص والطاقة الإنتاجية للمهنيين الشباب.



