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اقتصاد

معيط: التغيرات الأخيرة أثرت سلباً على الاقتصاد والحكومة مؤتمنة على حمايته

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:47 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
محمد يحيي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التغيرات التى تحدث فى السوق حالياً بعضها يؤثر سلبا على عناصر اقتصادية مهمة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الحكومة مؤتمنة على الاقتصاد وهو ما دفعها للتفكير فى هذه العناصر مثل البطالة ومعدلاتها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تفكر دائما فى إصلاح الأوضاع مضيفاً: "عندما فكرنا فى وضع الدولار الجمركى رأينا أن هناك متغيرات تستلزم حماية ارزاق الناس عبر حماية الصناعة الوطنية وتعميقها والهدف من قرار تحرير سعر الصرف الجمركي على السلع الاستفزازية لزيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج".

وأوضح الوزير ان الإستراتيجية التى قام عليها تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية وتخفيضه بالنسبة للسلع الأساسية هو دعم الصناعة وزيادة الإنتاج  ليوم انتقاء مجموعة من السلع تامة الصنع وغير الضرورية.

وقال الوزير: "من يريد أن يشتريها عليه أن يدفع الفارق ويتم استخدام فى دعم الأولويات الأولى بالرعاية، فهدفي حماية اى فرصة عمل من الضياع ولم نستهدف زيادة الحصيلة بل تخليق فرص عمل أكبر".

وتحدث الوزير عن تحرير سعر الدولار بالنسبة للكمبيوترات والموبايلات قائلاً: "لماذا لا يتم تصنيع كمبيوترات وموبايلات محلية ومن يريد أن يشترى المستورد عليه ان يدفع فارق سعره".
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