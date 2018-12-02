رسائل نارية من جماهير الدراويش لـ عصام الحضري

أصدر عصام الحضري، حارس الإسماعيلي، بيانًا رسميًا حول أزمته مع ناديه، بعد ما تخلف عن السفر مع الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة دوري الأبطال، ليقرر مجلس الإدارة إحالته للتحقيق.





ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاجات منها #الحضرى، #الاسماعيلى بعد أزمته الأخيرة مع ناديه، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا على مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.





وعبر عدد من رواد المواقع التواصل الاجتماعى عن غضبهم بما فعله الحضرى مع ناديه "شكرا كابتن #عصام_الحضرى على تقديرك لجماهير النادى #الإسماعيلى بس فعلاً لو بتقدرهم مكنتش تركت الفريق بهذا الشكل، ولكن ليس العيب عليك، العيب كل العيب على من باع #عواد ورفض عودة إبن النادى #محمد_صبحى من أجلك.. وألف مليون سلامة على والدة حضرتك .. شفاها الله وعفاها".





وغرد اخر: "#الاسماعيلي علشان تعرفوا الأهلي كان صح لما رفض الحضري".





"#الاسماعيلي هو #عصام_الحضري عاد فيه نفس خلاص كبر المفروض قرار الاعتزال بعد كأس العالم و كنت ها تكون نهاية كروي محترمه و مشرفه".



