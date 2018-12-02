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حوادث

النقض: قبول طعن المتهمين في قضية خلية الظواهرى لإهانتهم القضاء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:43 م
الظواهرى
الظواهرى
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض بقبول الطعون المقدمة من 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا باسم خلية الظواهري لاتهامهم بإهانة القضاء شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة وبعدم جواز الطعن المقدم من 5 متهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي أصدرت حكما بحبس 53 متهمًا في القضية على رأسهم الدكتور محمد الظواهري سنة مع الشغل بتهمة إهانة القضاء.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم إدارة والانضمام لجماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة شاركت في أعمال القتال الدائرة في سوريا وخططت لمواجهة مؤسسات الدولة بعد عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية.
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