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فن

فرح شاعر: فيلم غذاء العيد عرض كاملا في مصر وحذفوا منه مشاهد بلبنان

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:50 م
فرح شاعر
فرح شاعر
شروق إبراهيم
قالت الفنانة والمخرجة اللبنانية فرح شاعر، إن فيلمها "غذاء العيد" الذي عرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، كاد أن يتم منع عرضه في لبنان لولا حذفنا مشاهد بناء على طلب الرقابة اللبنانية.

وأضافت فرح لـ"صدى البلد": الرقابة اللبنانية جزء لا يتجزأ من الحكومة اللبنانية وأهدافهما واحدة، لذلك طلبوا منا عرض الفيلم مقابل حذف عدد من المشاهد الا ستيم منع عرضه". 

وأكدت فرح شاعر أن الفيلم عرض كاملا في القاهرة السينمائي وسط حشد جماهيري كبير وهو ما أسعدها كثيرًا. 

وتابعت الممثلة اللبنانية: "تنازلنا بحذف مشاهد من أجل عرض الفيلم لأنه من إنتاجنا الخاص وليس ممولا من شركة إنتاج ومن الصعب المجازفة لأنها ستصبح خسارة مادية كبيرة.. وتم حذف المشاهد من الفيلم بحجة أنها تتناول الدين والسياسة، وهذا غير حقيقي".
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