الاتحاد العالمي بفرنسا: مظاهر العنف في فرنسا مرشحة للتصعيد

قال عبد الحميد نقريش عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ممثل الاتحاد في فرنسا، إن مظاهرات السترات الصفراء اليوم كانت حاشدة، كما انتابها الكثير من أعمال العنف، التي طالت المواطنين ورجال الشرطة، كما طالت المباني والسيارات.



وأضاف عبد الحميد نقريش أن مظاهر العنف مرشحة للتصعيد، لأن المتظاهرين بدأوا رفع سقف مطالبهم، مطالبين باستقالة الرئيس الفرنسي ماكرون وهو ما لم يتم الاستجابة له بسهولة، مؤكدا أن فرنسا دولة مؤسسات وأن استقالة الرئيس ليست بتلك السهولة التي يتصورها البعض.



وأشار عبد الحميد نقريش إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي ماكرون من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، كانت واضحة بخصوص محاكمة المخربين، وتعكس مضي الرئيس في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها وكانت سببا مباشرا لخروج المتظاهرين، مؤكدا أن المظاهرات ستشتد أكثر في المرات القادمة، حيث أعلن المتظاهرون عن عودتهم للتظاهر السبت المقبل حتى تحقيق مطالبهم.