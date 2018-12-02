عبد المحسن سلامة: مركز التدريب يستهدف تطوير آليات الصحفيين

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه افتتح اليوم، الأحد، أكبر مركز تدريب إعلامي وصحفي بالشرق الأوسط بحضور عدد من الوزراء، مؤكدا أن المركز يمثل نقلة نوعية كبيرة لتدريب الصحفيين.



وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباحك مصري» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن التدريب فريضة غائبة عن المجتمع المصري، رغم أن المجتمع بحاجة إلى التدريب والتأهيل لمواكبة التغيرات.



وأوضح نقيب الصحفيين أن إنشاء مركز تدريب عالمي يستهدف تطوير الصحفيين وآلياتهم لمواكبة التطورات والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن مجال الإعلام والصحافة والتليفزيون أصبح فيه متغيرات سريعة، لذلك نحن بحاجة إلى التدريب.



وأشار إلى أن مركز التدريب العالمي بمقر النقابة يضم أحدث القاعات المجهزة بجميع الوسائل التكنولوجية لتوفير كل مستلزمات العصر للصحفيين، بالإضافة إلى صالة تحرير ومعامل للغات بأحدث التجهيزات وشاشات العرض.