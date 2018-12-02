المحافظين: قرار وزير المالية بشأن الدولار الجمركي تصحيح لمسار خاطئ

أشاد رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، بقرار وزير المالية، بشأن تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية الترفيهية (السلع الاستفزازية ) والسيارات، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، وقصر التعامل بالدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً أنه تصحيح لمسار خاطئ.





وقال العجوز فى بيان صحفى له، إن المستوردين حصلوا على دعم نتيجة احتساب قيمة الدولار الجمركي لأكثر من عام ونصف العام بأقل من سعر الدولار لدى البنك المركزي، عند احتساب ضريبة القيمة المضافة، وعند احتساب قيمة الرسوم الجمركية.



