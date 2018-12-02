ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المحافظين: قرار وزير المالية بشأن الدولار الجمركي تصحيح لمسار خاطئ

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:51 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
معتز الخصوصى
أشاد رشدي العجوز، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، بقرار وزير المالية، بشأن تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية الترفيهية (السلع الاستفزازية) والسيارات، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، وقصر التعامل بالدولار الجمركي على السلع الاستراتيجية والضرورية ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً أنه تصحيح لمسار خاطئ.

وقال العجوز فى بيان صحفى له، إن المستوردين حصلوا على دعم نتيجة احتساب قيمة الدولار الجمركي لأكثر من عام ونصف العام بأقل من سعر الدولار لدى البنك المركزي، عند احتساب ضريبة القيمة المضافة، وعند احتساب قيمة الرسوم الجمركية. 

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين، إلي أنه من المتوقع ارتفاع أسعار مجموعات السلع التي تم حرمانها من مزايا التعامل نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركي، ولكنه أمر طبيعي، معلنا تأييد الحزب لقرار وزير المالية مما يعود بالنفع على مصر وارتفاع حصيلة الضرائب على القيمة المضافة وضريبة الوارد.
loading...

ترشيحاتنا

بالمستندات.. تعرف على أسباب بطلان الدستورية للعقوبات على حائزى أجهزة الوزن المزورة

رسميا.. إدانة نتنياهو وزوجته بتهمة الرشوة والاحتيال

برلمانى يكشف 3 مناطق مستثناة من التصالح فى مخالفات البناء

أول تحرك من ماكرون بشأن احتجاجات السترات الصفراء.. فيديو

مصطفى بكري يعلن عن إفلاس قناة الجزيرة

غداً.. الرئيس يفتتح أيديكس 2018 أول معرض دولي للسلاح في مصر

نقيب السياحيين: تظاهرات السترات الصفراء تعوق حركة السياحة بباريس

لحظة وصول ولي العهد السعودي إلى موريتانيا.. فيديو

قبل مواجهة الكاميرون اليوم.. فرص مصر في التأهل إلى كأس العالم لكرة السلة

الحدود الشرقية تجمع الرئيسين السابقين.. مبارك شاهدا ومرسي متهما

سميح ساويرس: جيت بموتوسيكل عشان ألحق افتتاح مقر الطلاب الوافدين

وزير الداخلية الفرنسي يلمح إلى احتمالية إعلان حالة الطوارئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

أشرف صبحي يلتقي 300 من شباب المحافظات الحدودية ويعد بتلبية مطالبهم

محافظ الأقصر ونائبه يخضعون للكشف في مبادرة 100 مليون صحة.. صور

قناة السويس تنجح في تثبيت كوبري الشط بالسويس.. صور

فيديو

عبد المحسن سلامة: مركز التدريب يستهدف تطوير آليات الصحفيين
لحظة وصول ولي العهد السعودي إلى موريتانيا.. فيديو
ياسمين الخطيب ترد على شائعة زواجها السري من المخرج خالد يوسف.. فيديو
مكرم محمد أحمد: وضع مدونة تتعامل بها الصحافة والإعلام مع قضايا الطفل
بث مباشر.. ماكرون يصل مناطق الاحتجاجات في باريس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟