العربي للدراسات: 70% من الشعب الفرنسي مع تظاهرات السترات الصفراء.. فيديو

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب مدير المركز العربي للدراسات، أن وزارة الداخلية الفرنسية تدرس فرض حالة الطوارئ بسبب التطورات التي شهدتها العاصمة الفرنسية والتى أثرت على الأملاك العامة للدولة.





وأوضح "غباشي" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية "النيل الإخبارية"، اليوم الأحد، أن المتظاهرين المرتدون للسترات الصفراء ليس لديهم قائد أو ريادة ولا ينتمون إلى حزب سياسي، وهو ما نتج عنه خلق أزمة كبيرة داخل الحكومة الفرنسية وفي آليات التعامل مع هؤلاء المتظاهرين.



