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برلمان

برلمانية: هناك جهل بأهمية الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
المقبلين علي الزواج
المقبلين علي الزواج
القسم السياسي
قالت النائبة هبة هجرس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه كان هناك اقتناع سابقا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، ولكن مع تغير الوضع، أصبحت الشهادة بلا جدوى "مضروبة".

وأشارت هجرس، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" الى أن السبب في ذلك أن الجميع أصبح يجهل فائدة هذه الشهادة الصحية، بل وأصبح لديهم معلومات خاطئه تجاهها، ومخاوف تجعلهم يهملون إجراء هذه الفحوصات، كإيهامهم أنه تحليل عن القدرات الجنسية أو سوف يتم منعه من الزواج عند اكتشاف أمراض وراثية لديه، مؤكدة عدم صحة كل هذه المعلومات، وان الشهادة من شأنها إعطائه المعلومات الصحيحة وتيقنه من عدم وجود أمراض وراثية تؤثر على أحد الزوجين.

وأوضحت عضو لجنة التضامن، أنه ليس لأحد الحق في منع أحد من الزواج حتى مع ثبوت وجود أمراض وراثية مشتركة، ولكن وجب علينا التوضيح بشأن هذه الأزمة والتي يجهل الكثير عنها، واعتقادهم انه ليس بإمكانهم الزواج ولكن الحقيقة أنه لن يستطيع الزواج من شخص معين فقط ، وليس كل الأشخاص.

كانت وزارة التضامن الوطني والأسرة في الجزائر، قد أكدت علي ضرورة حصول المتقدمين للزواج على شهادة طبية كإجراء وقائي، خاصة في حالة "زواج الأقارب"، مؤكدة علي المتقدمين للزواج تقديم شهادة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت الخلو من جميع الأمراض الوراثية والمكتسبة أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج داعية دوائر الحالة المدنية في كل البلديات، إلى التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية.
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