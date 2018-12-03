برلمانية: هناك جهل بأهمية الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج

قالت النائبة هبة هجرس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه كان هناك اقتناع سابقا بأهمية إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، ولكن مع تغير الوضع، أصبحت الشهادة بلا جدوى "مضروبة".





وأشارت هجرس، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" الى أن السبب في ذلك أن الجميع أصبح يجهل فائدة هذه الشهادة الصحية، بل وأصبح لديهم معلومات خاطئه تجاهها، ومخاوف تجعلهم يهملون إجراء هذه الفحوصات، كإيهامهم أنه تحليل عن القدرات الجنسية أو سوف يتم منعه من الزواج عند اكتشاف أمراض وراثية لديه، مؤكدة عدم صحة كل هذه المعلومات، وان الشهادة من شأنها إعطائه المعلومات الصحيحة وتيقنه من عدم وجود أمراض وراثية تؤثر على أحد الزوجين.





وأوضحت عضو لجنة التضامن، أنه ليس لأحد الحق في منع أحد من الزواج حتى مع ثبوت وجود أمراض وراثية مشتركة، ولكن وجب علينا التوضيح بشأن هذه الأزمة والتي يجهل الكثير عنها، واعتقادهم انه ليس بإمكانهم الزواج ولكن الحقيقة أنه لن يستطيع الزواج من شخص معين فقط ، وليس كل الأشخاص.



