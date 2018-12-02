إعلان مطروح عاصمة للثقافة خلال مؤتمر أدباء مصر

قال اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح إنه من المقرر الإعلان على هامش مؤتمر أدباء مصر المقرر عقده في ديسمبر الجاري عن اختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية لعام 2019.



وأضاف أنه سيتم لأول مرة طباعة كتاب عن محافظة مطروح (مستضيفة المؤتمر) بعنوان المشهد الإبداعي والخريطة الثقافية بمطروح، موضحا أن الكتاب يتناول العادات والتقاليد والتراث الثقافي للمحافظة لطرحه خلال المؤتمر.



يذكر أن محافظة مطروح تستضيف فعاليات مؤتمر أدباء مصر بحضور وزيرة الثقافة وعدد من مسؤولي وزارة الثقافة.