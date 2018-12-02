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تعليم

نظمي عبد الحميد يعلن إنجازات جامعة عين شمس في الفصل الدراسي الأول

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أبرز الإنجازات التي حقهها قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة منذ بداية العام الدراسي، مشيرا إلى أهمية تواصل الجامعة مع المجتمع الخارجي من خلال وسائل الإعلام لاطلاعه على ما تحققه الجامعة.

وقال عبد الحميد، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته الجامعة اليوم، إن الجامعة شهدت هذا العام انتخاب أول فتاة في منصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، مشيرا إلى أنه تم تعيين الطالب محمد طه، من ذوي القدرات الخاصة بمجلس اتحاد طلاب الجامعة، إلى جانب الحرص على المشاركة المحلية والدولية بالنسبة للأنشطة الطلابية.

وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس، أنه بالنسبة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تم إطلاق القافلة التنموية الشاملة في محافظة بني سويف، إلى جانب تنظيم معرض صنع بفخر في مصر، لتشجيع المنتج المحلي.
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