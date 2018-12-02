عبد الوهاب عزت: مستشفيات جامعة عين شمس تضم 3600 سرير

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن مستشفيات الجامعة تضم نحو ثلاثة آلاف وستمائة سرير لخدمة المرضى، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على العمل في صمت.



وأضاف عزت، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للجامعة، أن هناك العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات داخل الجامعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد رئيس واحد للجامعة، بل هناك رؤساء للجامعة في كل القطاعات.



وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تحرص على التواصل مع كل وسائل الإعلام، والصحفيين، لتقديم كل المعلومات والإجابة عن كل الاستفسارات، إلى جانب الحرص على عقد مؤتمر صحفي بكل فصل دراسي لعرض ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي.

