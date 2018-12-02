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فن

راندا البحيري: لا أعرف مصير الجزء السادس من سلسال الدم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أكدت الفنانة راندا البحيري في تصريح لصدي البلد أنه لم يتم إبلاغها عن التحضير للجزء السادس من مسلسل "سلسال الدم".

أضافت: سعدت بالمشاركة في هذا العمل الكبير الضخم الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا الأعوام الماضية فالمسلسل قريب من المشاهد خاصة أنه يناقش قضايا كثيرة أبرزها أخذ الثأر والفساد بين العائلات في الصعيد.

تابعت: لو عرض علي جزء جديد سأوافق ولكن لابد وأن يكون الدور به إضافة.

"سلسال الدم " تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، وإنتاج لؤى عبد الله، بطولة عبلة كامل ورياض الخولى وأحمد بدير ومنة فضالى ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة وراندا البحيرى ورامى وحيد ورشوان توفيق وهادى الجيار وأميرة هانى وأميرة نايف وحسن العدل وأحمد إبراهيم وجيهان قمرى وكريم كوجاك.
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