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أخبار العالم

أوكرانيا تعلن استعدادها للحوار مع روسيا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:18 م
رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا
قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو، استعداد بلاده للحوار مع روسيا بشأن حادث مضيق كيريش مع روسيا خلال اللجنة الرباعية للمستشارين السياسيين والتى تضم كلا من روسيا، أوكرانيا، فرنسا وألمانيا.

وصرح الرئيس الأوكرانى، عقب إطلاق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مبادرة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أن بلاده ستشارك فى اللجنة الرباعية وستطالب برجوع قواتها العسكرية الأوكرانية المحتجزة فى روسيا، بالإضافة إلى فتح مضيق كيريش أمام السفن الأوكرانية وفق ما نشرته وكالو "نوفوستى" الروسية.

كانت "ميركل" قد أعربت عن قلقها إزاء الأحداث في مضيق كيرتش، واتفقت مع بوتين، لإجراء مفاوضات رباعية حول هذا الموضوع على مستوى المستشارين بين أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
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