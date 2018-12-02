نائب رئيس جامعة عين شمس: استحداث دبلومة للعلاج بالطب الصيني

أعلن الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه سيتم استحداث دبلومة العلاج بالطب الصيني،والمعتمدة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه لا أحد يجهل العلاج بالطب الصيني.



وأضاف سنجاب، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للجامعة، أن الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة لم يتحمس للفكرة في البداية، إلا أنه بعدما زار الجامعات الصينية، ومدى أهمية دبلومة العلاج بالطب الصيني، تحمس وطالب بسرعة تطبيق الدبلومة بجامعة عين شمس.



وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس،إلى أن الجامعة استطاعت إحداث طفرة في تصنيف الجامعة على مستوى الجامعات العالم، لافتا إلى أنه لم يتم رفع قيمة المصروفات الدراسية بشكل ملحوظ، إلا أنه تم تحريك القيمة بشكل محدود جدا.



