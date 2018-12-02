ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس: استحداث دبلومة للعلاج بالطب الصيني

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه سيتم استحداث دبلومة العلاج بالطب الصيني،والمعتمدة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه لا أحد يجهل العلاج بالطب الصيني.

وأضاف سنجاب، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي للجامعة، أن الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة لم يتحمس للفكرة في البداية، إلا أنه بعدما زار الجامعات الصينية، ومدى أهمية دبلومة العلاج بالطب الصيني، تحمس وطالب بسرعة تطبيق الدبلومة بجامعة عين شمس.

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس،إلى أن الجامعة استطاعت إحداث طفرة في تصنيف الجامعة على مستوى الجامعات العالم، لافتا إلى أنه لم يتم رفع قيمة المصروفات الدراسية بشكل ملحوظ، إلا أنه تم تحريك القيمة بشكل محدود جدا.

loading...

ترشيحاتنا

مدير شئون اللاعبين بنادي بيراميدز يحتفل بحفل زفافه.. صور

وزير الداخلية الفرنسي يلمح إلى احتمالية إعلان حالة الطوارئ

حكومة البحرين تتقدم باستقالتها

القضاء الإداري يرفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأوليمبية

الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن التحقيق مع عصام الحضري

رغم قرار زوجها.. روجينا تحتفل بعيد ميلاد رانيا يوسف

عقوبات مغلظة في انتظار عصام الحضري

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

بعد محمد محمود.. الأهلي يحصل على توقيع هذا اللاعب

في إنذار أخير.. مجلس الشيوخ الأمريكي يخير تركيا بين روسيا والغرب

وزير الداخلية يشهد تخريج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. صور

سيارات التضامن تبحث عن أطفال الشوارع لإنقاذهم.. شاهد ماذا وجدوا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

أشرف صبحي يلتقي 300 من شباب المحافظات الحدودية ويعد بتلبية مطالبهم

محافظ الأقصر ونائبه يخضعون للكشف في مبادرة 100 مليون صحة.. صور

قناة السويس تنجح في تثبيت كوبري الشط بالسويس.. صور

فيديو

تعليق جريء من ياسمين الخطيب عن مساواة الميراث بين الذكر والأنثى
ياسمين الخطيب لـ صدى البلد: تعرضت للتحرش مرارا وتكرارا
نقيب الصحفيين: إقامة متحف عالمي بالمركز التدريبي بالنقابة
الرئيس الفرنسي يتفقد مناطق آثار المواجهات العنيفة بين الشرطة والمحتجين .. فيديو
عبد المحسن سلامة: مركز التدريب يستهدف تطوير آليات الصحفيين .. صور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟