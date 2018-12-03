برلماني: الفحوصات الطبية قبل الزواج خاصة الأقارب تضمن وجود حياة سليمة لهم

قال النائب هاني مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن بعض الأسر انشغلوا بأمور التحضير والاستعداد قبل الزواج، والتي عادة ما تكون كثيرة، وتناسوا أهم شيء والذي يضمن لهم حياة سعيدة مستقبلا وهي إجراء فحوصات طبية قبل الزواج تؤكد خلو الطرفين من أمراض وراثية مشتركة.





وأكد مرجان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" على ضرورة الإلزام بهذه الشهادة ووجود مراقبة تضمن تنفيذها، وخاصة في زواج الأقارب والذي نتج عنه وجود نسبة كبيرة من الإعاقات وخاصة في المناطق الريفية.





ولفت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، الى أهمية وجود توعية سليمة وفعالة توضح خطورة عدم إجراء تلك الفحوصات الطبية وتأثيرها مستقبلا علي حياتهم وعلى أطفالهم.



