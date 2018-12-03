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برلمان

برلماني: الفحوصات الطبية قبل الزواج خاصة الأقارب تضمن وجود حياة سليمة لهم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
النائب هاني مرجان
النائب هاني مرجان عضو لجنة التضامن الإجتماعي
القسم السياسي
قال النائب هاني مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن بعض الأسر انشغلوا بأمور التحضير والاستعداد قبل الزواج، والتي عادة ما تكون كثيرة، وتناسوا أهم شيء والذي يضمن لهم حياة سعيدة مستقبلا وهي إجراء فحوصات طبية قبل الزواج تؤكد خلو الطرفين من أمراض وراثية مشتركة.

وأكد مرجان في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" على ضرورة الإلزام بهذه الشهادة ووجود مراقبة تضمن تنفيذها، وخاصة في زواج الأقارب والذي نتج عنه وجود نسبة كبيرة من الإعاقات وخاصة في المناطق الريفية.

ولفت عضو لجنة التضامن بالبرلمان، الى أهمية وجود توعية سليمة وفعالة توضح خطورة عدم إجراء تلك الفحوصات الطبية وتأثيرها مستقبلا علي حياتهم وعلى أطفالهم.

كانت وزارة التضامن الوطني والأسرة في الجزائر، قد أكدت علي ضرورة حصول المتقدمين للزواج على شهادة طبية كإجراء وقائي، خاصة في حالة "زواج الأقارب"، مؤكدة علي المتقدمين للزواج تقديم شهادة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت الخلو من جميع الأمراض الوراثية والمكتسبة أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج، داعية دوائر الحالة المدنية في كل البلديات، إلى التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية.
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