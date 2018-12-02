ندوة عن شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الطلاب بإعلام المحلة.. صور

نظّم مركز إعلام المحلة الكبرى اليوم ندوة تنموية تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الطلاب" بمقر المدرسة بقرية طرينة مركز المحلة الكبرى وحاضر بها محمود السمرى - الإعلامى بمركز إعلام المحلة الكبرى.





كما تناولت الندوة التعريف بأهمية الإنترنت فى الحياة المعاصرة وفوائده الكثيرة التى سهلت الحياة بشكل كبير.





وأكد "السمرى" أنه بالرغم من ذلك فإن بعض محتويات الإنترنت ضارة بشكل كبير وخاصة بعد اجتياح الهواتف الذكية العالم فأصبحت مقولة": "العالم بين إيديك" حقيقة واقعة وبالتحديد وسائل التواصل الاجتماعى.





وشدد السمرى على أن وسائل التواصل الاجتماعى تقوم بشكل كبير على إستخدام الفرد المستخدم وتلبية رغباته وتقدم له مايريد بناء على دراسات وأبحاث على ما يميل إليه الفرد وتعمل على تدمير العادات والتقاليد التى تربينا عليها .





وأشار السمرى إلى أن هناك برمجيات خبيثة قد تخترق جهازك وتسيطر عليه دون أن تشعر لذا يجب الحذر فى الدخول إلى المواقع المجهولة والروابط غير الواضحة لأنها قد تكون فخاخ إلكترونية للسيطرة على الجهاز وسرقة خصوصياتك وتهديدك بها.





وأكد "السمرى" على أهمية التعامل مع المواقع الشهيرة واستخدام أنتى فيرس قوى لحماية الأجهزة وكذلك يفضل عدم وضع الصور الخاصة على الهاتف وإذا تلف الهاتف لا يفضل بيعه وإذا أردت البيع فعليك البحث عن الأكواد التى تمسح محتويات الجهاز دون استرجاعها، مشيرا بقوله "ولنعلم جميعًا أن التطبيقات المجانية ليست مجانية لأنه لا يوجد شىء مجانى إلا إذا كنت أنت السلع".



