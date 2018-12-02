التفاصيل الكاملة لاستضافة مطروح مؤتمر أدباء مصر الـ 33.. المحافظة تتحمل تكاليف 400 كاتب.. والهيئة تكرمها بلقب عاصمة الثقافة المصرية

16 يوما تفصلنا عن انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر أدباء مصر، دورة المفكر طلعت حرب، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 18 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام، ويتم على هامشها إعلان مطروح عاصمة للثقافة المصرية لعام 2019، وإصدار كتاب عن التراث الثقافي للمحافظة.





قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اعتمدت قرار مجلس إدارة الهيئة، بإطلاق لقب عاصمة الثقافة المصرية على محافظة مطروح بداية من أول يناير المقبل 2019، لاستضافتها مؤتمر أدباء مصر في دورته الحالية المقرر انطلاقه في منتصف ديسمبر المقبل.





وأضاف عواض أن القرار سيتم تطبيقه أيضًا على المحافظات التي تستضيف المؤتمر في دورته المقبلة، وذلك تشجيعًا من الهيئة للمحافظين على استضافة المؤتمر، وتقديم الخدمات والتسهيلات للضيوف المشاركين في فعالياته.





وأكد أن محافظ مطروح سخر كافة الإمكانيات بالمحافظة، للمؤتمر والحدث الهام التي يجعل المحافظة عاصمة للثقافة المصرية، لافتًا إلى أن الهيئة تعد برنامجًا ثقافيًا وفنيًا يتم تنفيذه في مطروح على مدار العام، فضلًا عن العديد من معارض الكتب التي ستقام على مدار العام بالمحافظة.





وأشار إلى أن الهيئة تجهز لإصدار كتاب مهم يخص مطروح، ويضم العديد من الأسرار التي لم يعرفها أحد عن المحافظة ودورها في مكافحة الاحتلال الإنجليزي، وما تمتلكه المحافظة من إمكانات ثقافية وتراثية ومأثورات شعبية.





ومن ناحيته أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أن محافظة مطروح تستضيف مؤتمر أدباء مصر في دورته الثالثة والثلاثين "دورة المفكر طلعت حرب".





وأضاف أن المحافظة تستعد لاستقبال هذا الحدث الثقافي الهام الذى يجرى على أرض المحافظة لأول مرة مع تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وإزالة أي عقبات لإنجاح أعمال المؤتمر وظهوره بالشكل اللائق لأدباء مصر ومكانة محافظة مطروح الثقافية والتراثية .





وأضاف المحافظ أن المؤتمر سيعلن خلاله عن إختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة المصرية لعام 2019، وسيتم ولأول مرة طباعة كتاب عن محافظة مطروح "المحافظة المستضيفة للمؤتمر"، بعنوان المشهد الإبداعي والخريطة الثقافية بمطروح يتناول العادات والتقاليد والتراث الثقافي للمحافظة لطرحه خلال المؤتمر.





وأشار إلى أنه يقام على هامش المؤتمر أيضًا افتتاح معرض الكتاب بقصور الثقافة وهيئة الكتاب وكذلك معرض الفنانين التشكيليين بمطروح ووورش الفنون والحرف اليدوية والبيئية بمطروح بالإضافة إلى اقامة مؤتمر صحفي بحفل الافتتاح يضم وزيرة الثقافة ومحافظ مطروح والدكتور رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ويديره الشاعر محمد عزيز مدير عام المؤتمر للرد على كافة استفسارات وتوضيحات للصحفيين والإعلاميين المتواجدين.





قال الشاعر محمد عزيز، أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ33، والمقرر أن تقام خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر المقبل، بمحافظة مطروح، إن المؤتمر يستضيف أكثر من 400 كاتب وأديب على مدار أيامه، وسيتم تنظيم ما يقرب من 26 فعالية ثقافية طوال فترة المؤتمر تقسم إلى 4 موائد مستديرة، و7 جلسات بحثية، و15 أمسية شعرية، وقراءة صباحية.



