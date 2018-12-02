عبد النعيم يطالب البرلمان بسرعة إصدار قانون المساواة ومنع التمييز

أرجع المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان سبب تأخر إصدار قانون المساواة والتمييز إلى وجود العديد من المقترحات المطلوب إدراجها ضمن بنود القانون حتي يتماشي مع مواد الدستور.



وقال عبد النعيم في تصريح لـ"صدى البلد" إنه يعتقد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه مشروع قانون يتعلق بهذا الأمر، موضحا أن إصدار هذا القانون في أسرع وقت أمر يشغل اهتمام الوسط الحقوقي كثيرا.



وطالب عبد النعيم البرلمان بسرعة إصدار هذا القانون خاصة بعد الوقائع التي حدثت في الفترة الأخيرة المتعلقة بالمساواة والتنمر وغيرها من القضايا.



يذكر أن النائب محمد ابوزيد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيد مشروع قانون المساواة ومنع التمييز بين أفراد المجتمع موضحا أنه يحارب التفرقة ويحقق العدالة والإنصاف.