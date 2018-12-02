القبض على نشال في الأقصر.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر اليوم الأحد، في ضبط نشال، لسرقته حقيبة سيدة وبعد مطاردته في شوارع الأقصر.





تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد، استغاثة سيدة بإحدى الأكمنة المتحركة التابعة لإدارة مرور الأقصر، أثناء تمركزها بميدان صلاح الدين وسط المدينة، لقيام شخص يقود دراجة بخارية بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها، ودفعها على الأرض ما أدى إلى إصابتها.





على الفور قامت قوة الكمين المتحرك، بمطاردته وضبطه بالقرب من مزلقان القراريش، وبحوزته الحقيبة المسروقة، والدراجة البخارية المستخدمة في واقعة السرقة.



