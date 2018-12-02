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حوادث

القبض على نشال في الأقصر.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:23 م
صدى البلد
شمس يونس
نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر اليوم الأحد، في ضبط نشال، لسرقته حقيبة سيدة وبعد مطاردته في شوارع الأقصر. 

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد، استغاثة سيدة بإحدى الأكمنة المتحركة التابعة لإدارة مرور الأقصر، أثناء تمركزها بميدان صلاح الدين وسط المدينة، لقيام شخص يقود دراجة بخارية بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها، ودفعها على الأرض ما أدى إلى إصابتها.

على الفور قامت قوة الكمين المتحرك، بمطاردته وضبطه بالقرب من مزلقان القراريش، وبحوزته الحقيبة المسروقة، والدراجة البخارية المستخدمة في واقعة السرقة. 

وتبين أن المتهم يدعى "ح. م. ا" 23 عامًا، عاطل، ومقيم محافظة الإسماعيلية، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري تحويله للنيابة العامة للتحقيق.
القبض على نشال في الأقصر.. صور
القبض على نشال في الأقصر.. صور
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