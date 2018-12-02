السجن 3 سنوات لموظف بالجيزة بتهمة التزوير

عاقبت محكمة جنايات الجيزة موظف بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية لاتهامه بالاشتراك مع آخر موظف ورجل أعمال فى القضية رقم 5558 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، في تزوير محرر رسمي لتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض محل نزاع بمنطقة مركز إمبابة.



