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حوادث

السجن 3 سنوات لموظف بالجيزة بتهمة التزوير

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
ندى حمودة - أحمد مهدي
عاقبت محكمة جنايات الجيزة موظف بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية لاتهامه بالاشتراك مع آخر موظف ورجل أعمال فى القضية رقم 5558 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، في تزوير محرر رسمي لتسهيل استيلاء الأخير على قطعة أرض محل نزاع بمنطقة مركز إمبابة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين هم: "محمد. م. م" موظف بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية "صدر بشأنه حكم سابق"، و"محمد. خ. س" موظف بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة الجيزة الابتدائية "المتهم الرئيسي"، و"منير. ع.ال" رجل أعمال "صدر بشأنه حكم سابق" اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير بمحرر رسمي وهو " قرار التمكين الصادر فى المحضر الرقيم 5548 لسنة 2009 إداري مركز إمبابة والمقيد برقم 30 لسنة 2010 والمنسوب صدوره لنيابة شمال الجيزة الكلية"، بأن اتفقوا مع الأخير على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة منه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون ذلك المتهم المجهول بياناته وقام بوضع توقيعات نسبها للموظفين المختصين بتحريره زورا، ومهره ببصمات لخاتم شعار الجمهورية والصيغة التنفيذية المقلدة زورا لنيابة مركز إمبابة الجزئية.
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